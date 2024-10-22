Эти баклажаны получаются настолько вкусными, что их захочется готовить снова и снова.

Если вы ищете новый способ консервирования баклажанов на зиму, предлагаем попробовать этот рецепт.

Им поделилась хозяйка из ютуб-канала "СмачнОГО".

Чтобы приготовить баклажаны на зиму, вам понадобится 3 килограмма свежих баклажанов, 6 крупных сочных красных болгарских перцев, 2 головки чеснока и 2 больших красных острых перчин, а также сахар, соль и уксус.

Способ приготовления:

Начните с подготовки баклажанов: нарежьте их кольцами толщиной около полусантиметра. Не стоит резать их слишком тонко, ведь при варке они могут разлазить. На разогретую сковороду налейте масло и выкладывайте баклажаны, посыпая их солью. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Пока баклажаны отстаиваются, приготовьте заправку. Для этого нарежьте красные перцы на удобные кусочки и пропустите через мясорубку вместе с чесноком и острым перцем. Добавьте в полученную массу стакан сахара, пол столовой ложки соли и полстакана уксуса, тщательно перемешайте и отставьте в сторону.

Возьмите кастрюлю с толстым дном и слоями укладывайте баклажаны и заправку. Затем поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения, время от времени помешивая. Когда баклажаны закипят, проварите их еще 5 минут, после чего разложите в стерилизованные банки. Из полученного количества ингредиентов вы сможете заполнить около семи поллитровых банок.

Попытайтесь повторить этот рецепт и приготовьте вкусные баклажаны на зиму!

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