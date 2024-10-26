Сирники — одна з найпопулярніших і найулюбленіших страв в українських сім'ях.

Пропонуємо вам використати цей рецепт, щоб порадувати своїх близьких непервершеним смаком та ніжною консистенцією сирників.

Ним на своєму ютуб-каналі поділився Дмитро Дячук.

Щоб приготувати сирники, вам знадобиться якісний кисломолочний сир, який бажано підбирати середньої жирності. На 500 грамів сиру візьміть одне куряче яйце. Також варто додати столову ложку цукру.

Помніть творог, використовуючи ручну товкачку. Якщо ви використовуєте велику порцію сиру, попередньо збийте яйця з цукром. Якщо ж сиру небагато, усі інгредієнти можна змішати разом у мисці, щоб отримати однорідну масу.

Далі додайте борошно, бажано вищого гатунку, а також можна комбінувати з манкою. Для 500 грамів сиру візьміть три ложки борошна і ретельно все перемішайте до отримання однорідної консистенції.

Перевірте, чи добре формуються сирники. Якщо маса виявиться занадто рідкою, додайте ще трохи борошна. Після цього формуйте сирники: зробіть кульки, обваляйте їх у борошні та приплюсніть до циліндричної форми. Важливо робити їх невисокими, щоб вони добре приготувалися всередині під час смаження.

Сформовані сирники викладайте на дошку, посипану борошном, або смажте їх відразу після формування. Важливо, щоб температура сковорідки була середньою або трохи вище. Сирники смажаться по три-п’ять хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Для смаження використовуйте вершкове масло. Коли сирники готові, їх можна подавати з різними добавками. Класичний варіант — це сметана, але ви можете експериментувати з різними соусами та начинками.

Обов'язково спробуйте цей рецепт, і ваші сирники точно стануть смачним сніданком для рідних!

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