Сырники – одно из самых популярных и любимых блюд в украинских семьях.

Предлагаем вам использовать этот рецепт , чтобы порадовать своих близких непревзойденным вкусом и нежной консистенцией сырников.

Им на своем ютуб-канале поделился Дмитрий Дячук.

Чтобы приготовить творожники, вам понадобится качественный кисломолочный творог, который желательно подбирать средней жирности. На 500 граммов сыра возьмите одно куриное яйцо. Также следует добавить столовую ложку сахара.

Помните творог, используя ручную пестик. Если вы используете большую порцию творога, предварительно взбейте яйца с сахаром. Если сыра немного, все ингредиенты можно смешать вместе в миске, чтобы получить однородную массу.

Далее добавьте муку, лучше высшего сорта, а также можно комбинировать с манкой. Для 500 г сыра возьмите три ложки муки и тщательно все перемешайте до получения однородной консистенции.

Проверьте, хорошо ли формируются сырники. Если масса окажется слишком редкой, добавьте еще немного муки. После этого формируйте сырники: сделайте шарики, обваляйте их в муке и приплюсните к цилиндрической форме. Важно делать их невысокими, чтобы они хорошо приготовились внутри во время жарки.

Сложившиеся сырники выкладывайте на доску, посыпанную мукой, или жарьте их сразу после формовки. Важно, чтобы температура сковороды была средней или несколько выше. Сырники жарятся по три-пять минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Для жарки используйте сливочное масло. Когда сырники готовы, их можно подавать с разными добавками. Классический вариант – это сметана, но вы можете экспериментировать с разными соусами и начинками.

Обязательно попробуйте этот рецепт, и ваши творожники точно станут вкусным завтраком для родных!

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