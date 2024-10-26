Млинці виходять тонесенькими, ніжними та еластичними, що дозволяє легко загортати в них різноманітні начинки.

Цей рецепт на окропі дуже простий. Млинці з ним завжди вдаються і не прилипають до сковорідки.

Ним поділилася господиня Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі.

Для приготування 30-40 млинців вам знадобляться три яйця, які створять основу тіста. Додайте 50 грамів цукру, щоб надати млинцям легку солодкість, та 1/4 чайної ложки солі для балансу смаку. Молоко в обсязі 500 мл зробить тісто ніжним і ароматним. Для додаткової текстури використовуйте 20 грамів крохмалю і 300 грамів борошна. Також вам знадобиться 50 мл олії та 200 мл окропу.

Збийте яйця з невеликою кількістю цукру. Це допоможе уникнути прилипання млинців. Додайте до яєць приблизно чверть чайної ложки солі, щоб стабілізувати смак. Збивати інгредієнти потрібно не довго – дві хвилини буде достатньо. Після цього поступово вливайте молоко кімнатної температури. Найкраще робити це в два-три підходи, щоб млинці мали ніжну текстуру.

Наступним етапом є додавання крохмалю, який робить млинці ще більш еластичними. Після цього засипте борошно та замішайте тісто на низьких обертах міксера. Не забудьте про 50 мл олії – це не дасть млинцям прилипнути до сковорідки. Консистенція тіста повинна вийти рідкою і однорідною.

Переходимо до найцікавішого – заварювання тіста. Поступово вливайте окріп у підготовлену суміш, постійно перемішуючи міксером. Це дозволить тісту рівномірно заваритися. Готове тісто має бути ледь теплим на дотик, а його рідка консистенція не повинна вас лякати – так і має бути. Залиште тісто на півгодини, щоб воно охололо.

Перш ніж почати смажити, змастіть пательню олією за допомогою пензлика і добре розігрійте її. Наливайте тісто так, щоб воно розтеклося по всій поверхні сковорідки. Смажте з одного боку до появи рум'яних країв та бульбашок, після чого переверніть млинець і дайте підрум'янитися з іншого боку ще близько 30 секунд.

Отже, запрошуємо вас спробувати цей неперевершений рецепт млинців, які обов'язково стануть улюбленими у вашій родині!

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