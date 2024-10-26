Этот рецепт на кипятке очень прост. Блинчики с ним всегда прибегают и не прилипают к сковородке.

Им поделилась хозяйка Лилия Цвет на своем ютуб-канале.

Для приготовления 30-40 блинчиков вам понадобятся три яйца, которые создадут основу теста. Добавьте 50 г сахара, чтобы придать блинам легкую сладость, и 1/4 чайной ложки соли для баланса вкуса. Молоко в объеме 500 мл сделает тесто нежным и ароматным. Для дополнительной текстуры используйте 20 г крахмала и 300 г муки. Также вам понадобится 50 мл растительного масла и 200 мл кипятка.

Взбейте яйца с небольшим количеством сахара. Это поможет избежать прилипания блинов. Добавьте в яйца примерно четверть чайной ложки соли, чтобы стабилизировать вкус. Взбивать ингредиенты нужно не долго – две минуты будет достаточно. После этого постепенно вливайте молоко комнатной температуры. Лучше всего делать это в два-три подхода, чтобы блины имели нежную текстуру.

Следующим этапом является добавление крахмала, который делает блины еще более эластичными. Затем засыпьте муку и замешайте тесто на низких оборотах миксера. Не забудьте о 50 мл масла – это не даст блинам прилипнуть к сковороде. Консистенция теста должна получиться жидкой и однородной.

Переходим к самому интересному – завариванию теста. Постепенно вливайте кипяток в подготовленную смесь, постоянно перемешивая миксером. Это позволит тесту равномерно завариться. Готовое тесто должно быть едва теплым на ощупь, а его жидкая консистенция не должна вас пугать – так и должно быть. Оставьте тесто на полчаса, чтобы оно остыло.

Прежде чем начать жарить, смажьте сковороду с помощью кисточки и хорошо разогрейте ее. Наливайте тесто так, чтобы оно растеклось по всей сковородочной поверхности. Жарьте с одной стороны до появления румяных краев и пузырьков, после чего переверните блинчик и дайте подрумяниться с другой стороны еще около 30 секунд.

Итак, приглашаем вас попробовать этот непревзойденный рецепт блинчиков, которые обязательно станут любимыми в вашей семье!

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