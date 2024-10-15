Для виконання ворожих завдань підлітки встановлювали геолокації на обладнанні залізниці та підпалювали його легкозаймистими сумішами.

На Чернігівщині підлітки, діючи за вказівкою Росії, влаштовували підпали об'єктів "Укрзалізниці".

Про це інформують у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали групу неповнолітніх.

Як відомо, 15-річний мешканець Ніжинського району був посередником, який шукав "легкий заробіток" у Telegram-каналах та потрапив під увагу російських спецслужб.

"Виконуючи інструкції окупантів, він залучив до своєї діяльності двох однокласників і ще одного знайомого", — йдеться в повідомленні.

Для виконання ворожих завдань підлітки встановлювали геолокації на обладнанні залізниці та підпалювали його легкозаймистими сумішами. Внаслідок їхніх дій постраждала релева шафа, що відповідає за безпеку руху поїздів на стратегічно важливій ділянці.

Правоохоронці затримали всіх чотирьох підлітків "на гарячому", їм пред’явили підозру у диверсії. Тепер зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Politeka також писала про те, що на Одещині чоловік підпалив лікарню, бо не хотів робити укол.

Пацієнт проходив лікування травми в Березівській міській лікарні, де йому запропонували зробити укол. Проте чоловік відмовився і намагався втекти з медичного закладу. Поліція затримала його і повернула назад. Врешті-решт, укол було зроблено.

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