Для выполнения враждебных задач подростки устанавливали геолокации на оборудовании железной дороги и поджигали его воспламеняющимися смесями.

В Черниговской области подростки, действуя по указанию России, устраивали поджоги объектов "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией была задержана группой несовершеннолетних.

Как известно, 15-летний житель Нежинского района был посредником, который искал "легкий заработок" в Telegram каналах и попал во внимание российских спецслужб.

"Соблюдая инструкции окупантов, он привлек к своей деятельности двух одноклассников и еще одного знакомого", — говорится в сообщении.

Для выполнения враждебных задач подростки устанавливали геолокацию на оборудовании железной дороги и поджигали его воспламеняющимися смесями. В результате их действий пострадал релевый шкаф, отвечающий за безопасность движения поездов на стратегически важном участке.

Правоохранители задержали всех четырех подростков "на горячем", им предъявили подозрение в диверсии. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одесской области мужчина поджег больницу, потому что не хотел делать укол.

Пациент проходил лечение травмы в Березовской городской больнице, где ему было предложено сделать укол. Однако мужчина отказался и пытался скрыться из медицинского учреждения. Полиция задержала его и вернула назад. В конце концов укол был сделан.

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