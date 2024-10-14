Вони зареєстровані як такі, що самовільно залишили свої військові частини.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон для відпочинку і не повернулися назад в Україну.

Про це інформує "Слідство.Інфо" на основі запиту до Міноборони України.

Деталі: У Головному управлінні Військової служби зазначають, що військові мають право перетинати кордон на загальних підставах за наявності дозволу від командира частини. Важливо, що терміни їхньої відпустки не мають обмежень, а для виїзду потрібно лише надати відповідний дозвіл.

Цитата: "З 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2024 року зафіксовано 46 випадків, коли військовослужбовці не повернулися з-за кордону після відпочинку. Вони зареєстровані як такі, що самовільно залишили свої військові частини".

Додаткова інформація: Міноборони не повідомляє про будь-які порушення законодавства з боку військових при перетині кордону.

Контекст: Державна прикордонна служба України зазначає, що з серпня 2024 року спостерігається значне зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. На початку вересня стало відомо, що група чоловіків намагалася нелегально перетнути кордон з Білоруссю через заміновану ділянку в Рівненській області. Прикордонники не лише не допустили порушення, а й змогли врятувати життя людей.

Джерело: "Слідство.Інфо"

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