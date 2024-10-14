Они зарегистрированы как самовольно покинувшие свои воинские части.

С момента начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военнослужащих уехали за границу для отдыха и не вернулись обратно в Украину.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" на основе запроса в Минобороны Украины.

Детали: В Главном управлении Военной службы отмечают, что военные имеют право пересекать границу на общих основаниях при наличии разрешения командира части. Важно, что сроки их отпуска не имеют ограничений, а для выезда нужно только дать соответствующее разрешение.

Цитата: "С 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2024 года зафиксировано 46 случаев, когда военнослужащие не вернулись из-за границы после отдыха. Они зарегистрированы как самовольно покинувшие свои воинские части".

Дополнительная информация: Минобороны не сообщает о каких-либо нарушениях законодательства со стороны военных при пересечении границы.

Контекст: Государственная пограничная служба Украины отмечает, что с августа 2024 наблюдается значительное уменьшение количества попыток незаконного пересечения границы. В начале сентября стало известно, что группа мужчин пыталась нелегально пересечь границу с Беларусью из-за заминированного участка в Ровенской области. Пограничники не только не допустили нарушения, но и смогли спасти жизнь людей.

Источник: "Слідство.Інфо"

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