За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю.

На Закарпатті висунули підозру військовому - за вчинений злочин чоловікові загрожує в'язниця - наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Подробиці повідомила прес-служба Спецалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю військової частини, який організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідство встановило, що 51-річний військовий з корисливих мотивів знайшов військовозобов'язаного, бажаючого виїхати до Словаччини, і організував для нього нелегальний виїзд. Він забезпечив трансфер із вокзалу до одного з готелів у Берегівському районі, провів інструктаж, надав вказівки та запевнив у успіху операції.

Наступного дня підозрюваний доставив чоловіка до відправного пункту на лінії розмежування, звідки той мав самостійно перетнути кордон.

Правоохоронці задокументували протиправні дії цих осіб. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для організатора схеми. Також перевіряється можливість причетності до злочину інших осіб.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції у Закарпатській області за матеріалами оперативного підрозділу 27 прикордонного загону та Управління СБУ в Закарпатській області.

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