В Закарпатье выдвинули подозрение военному - за совершенное преступление мужчине грозит тюрьма - пока прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
Подробности сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении военнослужащему воинской части, организовавшего незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Следствие установило, что 51-летний военный по корыстным мотивам нашел военнообязанного, желающего уехать в Словакию, и организовал для него нелегальный выезд. Он обеспечил трансфер с вокзала в одну из гостиниц в Береговском районе, провел инструктаж, дал указания и заверил в успехе операции.
На следующий день подозреваемый доставил мужчину в отправной пункт на линии разграничения, откуда должен был самостоятельно пересечь границу.
Правоохранители задокументировали противоправные действия этих лиц. В настоящее время прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для организатора схемы. Также проверяется возможность причастности к преступлению других лиц.
Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в Закарпатской области по материалам оперативного подразделения 27 пограничного отряда и Управления СБУ в Закарпатской области.
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