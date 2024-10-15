При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона доложено о подозрении военнослужащему.

В Закарпатье выдвинули подозрение военному - за совершенное преступление мужчине грозит тюрьма - пока прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Подробности сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении военнослужащему воинской части, организовавшего незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Следствие установило, что 51-летний военный по корыстным мотивам нашел военнообязанного, желающего уехать в Словакию, и организовал для него нелегальный выезд. Он обеспечил трансфер с вокзала в одну из гостиниц в Береговском районе, провел инструктаж, дал указания и заверил в успехе операции.

На следующий день подозреваемый доставил мужчину в отправной пункт на линии разграничения, откуда должен был самостоятельно пересечь границу.

Правоохранители задокументировали противоправные действия этих лиц. В настоящее время прокуроры подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для организатора схемы. Также проверяется возможность причастности к преступлению других лиц.

Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в Закарпатской области по материалам оперативного подразделения 27 пограничного отряда и Управления СБУ в Закарпатской области.

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