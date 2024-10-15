Протягом цього періоду в окремих регіонах очікуються хмарність, дощі та заморозки на заході країни.

Синоптики попередили українців про різке похолодання цього тижня, зокрема з 14 по 20 жовтня.

Про це інформують в Meteoprog.

Протягом цього періоду в окремих регіонах очікуються хмарність, дощі та заморозки на заході країни.

За даними Meteoprog, погода на 14 жовтня буде дощовою вночі майже у всіх областях, за винятком південно-західних та центральних, з можливими грозами на Приазов'ї. Вдень на півночі та сході пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер змінюватиме напрямки, температура вночі складе +5…+10 °С, вдень +9…+14 °С, у центрі та на півдні до +20 °С.

15 жовтня дощі очікуються на півночі та заході, вдень вони поширяться на більшість регіонів. Температура вночі +4...+9 °С, вдень +9...+15 °С, на півдні до +18 °С.

16 жовтня у більшості областей прогнозують дощі, лише на заході обійдеться без опадів. Температура коливатиметься від +3…+8 °С вночі до +8…+13 °С вдень.

17 жовтня дощі пройдуть на півдні, у центрі та сході, вдень — лише в Криму. У західних областях можливі заморозки до -3 °С.

18-20 жовтня по всій Україні очікується переважно суха погода, однак на сході та в Криму можливі невеликі дощі. Вночі температура буде +2...+7 °С, вдень +8...+14 °С, на заході й півночі — заморозки до -3 °С.

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