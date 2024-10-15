В этот период в отдельных регионах ожидаются облачность, дожди и заморозки на западе страны.

Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании на этой неделе, в том числе с 14 по 20 октября.

Об этом информируют в Meteoprog .

В этот период в отдельных регионах ожидаются облачность, дожди и заморозки на западе страны.

По данным Meteoprog, погода на 14 октября дождливая ночью почти во всех областях, за исключением юго-западных и центральных, с возможными грозами на Приазовье. Днем на севере и востоке пройдут дожди, на остальной территории без осадков. Ветер будет менять направления, температура ночью составит +5…+10 °С, днем ​​+9…+14 °С, в центре и на юге до +20 °С.

15 октября дожди ожидаются на севере и западе, днем ​​они распространятся на большинство регионов. Температура ночью +4...+9°С, днем ​​+9...+15°С, на юге до +18°С.

16 октября в большинстве областей прогнозируют дожди, только на западе обойдется без осадков. Температура будет колебаться от +3…+8 °С ночью до +8…+13 °С днем.

17 октября дожди пройдут на юге, в центре и востоке, днем ​​только в Крыму. В западных областях возможны заморозки до -3 °С.

18-20 октября по всей Украине ожидается преимущественно сухая погода, однако, на востоке и в Крыму возможны небольшие дожди. Ночью температура будет +2...+7 °С, днем ​​+8...+14 °С, на западе и севере - заморозки до -3 °С.

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