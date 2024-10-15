На думку командира батальйону К-2 54 ОМБр Кирила Вереса, багато чоловіків готові йти на фронт, але не бажають ризикувати своїм життям.

Українці, бачачи інформацію на телебаченні, відчувають обман щодо перемоги, проте людям необхідно знати правду про справи на фронті.

Про це заявив командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес та додав, що українці втратили віру у ЗСУ. Крім того, він вказав на проблеми з мобілізацією.

На думку командира батальйону К-2 54 ОМБр Кирила Вереса, багато чоловіків готові йти на фронт, але не бажають ризикувати своїм життям.

"У нас у контракті внизу написано невидимим шрифтом: "Піди і згинь за три тижні". Люди згодні йти вбивати, але не згодні йти вмирати. Якщо зараз сидить хлопець, який думає: "Піду на війну, виживу", — це одна справа, всі йдуть, я йду, мої люди йдуть у бій, і вони будують плани через два дні. Це означає, що вони не збираються вмирати", — сказав Кирило Верес.

Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес підкреслив, що якщо людина йде до армії з думками про швидку загибель, то зрозуміло, чому чоловіки не бажають приєднуватися до війська.

На думку військового, люди втратили віру в Збройні сили України, оскільки вони не сліпі і бачать по телевізору обіцянки про швидку перемогу. Він зауважив, що навіть якщо росіяни відступлять з усіх територій завтра, бійці не встигнуть дістатися кордону, оскільки доведеться розміновувати дороги.

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