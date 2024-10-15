Українці, бачачи інформацію на телебаченні, відчувають обман щодо перемоги, проте людям необхідно знати правду про справи на фронті.
Про це заявив командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес та додав, що українці втратили віру у ЗСУ. Крім того, він вказав на проблеми з мобілізацією.
На думку командира батальйону К-2 54 ОМБр Кирила Вереса, багато чоловіків готові йти на фронт, але не бажають ризикувати своїм життям.
"У нас у контракті внизу написано невидимим шрифтом: "Піди і згинь за три тижні". Люди згодні йти вбивати, але не згодні йти вмирати. Якщо зараз сидить хлопець, який думає: "Піду на війну, виживу", — це одна справа, всі йдуть, я йду, мої люди йдуть у бій, і вони будують плани через два дні. Це означає, що вони не збираються вмирати", — сказав Кирило Верес.
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес підкреслив, що якщо людина йде до армії з думками про швидку загибель, то зрозуміло, чому чоловіки не бажають приєднуватися до війська.
На думку військового, люди втратили віру в Збройні сили України, оскільки вони не сліпі і бачать по телевізору обіцянки про швидку перемогу. Він зауважив, що навіть якщо росіяни відступлять з усіх територій завтра, бійці не встигнуть дістатися кордону, оскільки доведеться розміновувати дороги.
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