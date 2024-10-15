По мнению командира батальона К-2 54 ОМБр Кирилла Вереса, многие мужчины готовы уходить на фронт, но не желают рисковать своей жизнью.

Украинцы, видя информацию на телевидении, чувствуют обман по поводу победы, однако людям необходимо знать правду о делах на фронте.

Об этом заявил командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес и добавил, что украинцы утратили веру в ВСУ. Также он указал на проблемы с мобилизацией.

По мнению командира батальона К-2 54 ОМБр Кирилла Вереса , многие мужчины готовы идти на фронт, но не желают рисковать своей жизнью.

"У нас в контракте внизу написано невидимым шрифтом: "Пойди и умри за три недели". Люди согласны идти убивать, но не согласны идти умирать. Если сейчас сидит парень, который думает: "Пойду на войну, выживу", - это одно дело , все идут, я ухожу, мои люди идут в бой, и они строят планы через два дня.

Командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес подчеркнул, что если человек идет в армию с мыслями о скорой гибели, то понятно, почему мужчины не желают присоединяться к армии.

По мнению военного, люди потеряли веру в Вооруженные силы Украины, поскольку они не слепы и видят по телевизору обещания о скорой победе. Он отметил, что даже если россияне отступят со всех территорий завтра, бойцы не успеют добраться до границы, поскольку придется разминировать дороги.

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