Слідство встановило, що медики створили незаконну схему одержання прибутку в умовах війни.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури лікарці-неврологу та фельдшеру екстреної медичної допомоги повідомлено про підозру в зловживанні впливом.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що медики створили незаконну схему отримання прибутку через допомогу в оформленні інвалідності.

Фельдшер шукав громадян, які бажали отримати групу інвалідності, тоді як лікарка оформляла «клієнтів» на стаціонарне лікування у неврологічному відділенні, виготовляючи медичні документи без їх фактичного перебування. Це ставало підставою для призначення інвалідності.

Вартість їх «послуг» коливалася від 3600 до 7800 доларів США. Правоохоронці затримали фельдшера під час отримання грошей відповідно до ст. 208 КПК України.

У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тисячі доларів США, понад 6500 євро (приблизно 8 млн грн) - їх розклали у вигляді цілого килиму з доларів, чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щодо іншої фігурантки розглядається клопотання в суді. Також перевіряється причетність працівників МСЕК до скоєння злочину.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, з оперативним супроводом обласних управлінь стратегічних розслідувань ДСР НПУ та СБУ.

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