Следствие установило, что медики создали незаконную схему получения прибыли в условиях войны.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры врачу-неврологу и фельдшеру экстренной медицинской помощи сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что медики создали незаконную схему получения прибыли посредством помощи в оформлении инвалидности.

Фельдшер искал граждан, желавших получить группу инвалидности, тогда как врач оформляла «клиентов» на стационарное лечение в неврологическом отделении, изготовляя медицинские документы без их фактического пребывания. Это становилось основанием для назначения инвалидности.

Стоимость их "услуг" колебалась от 3600 до 7800 долларов США. Правоохранители задержали фельдшера при получении денег в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

В ходе обысков у подозреваемых изъято 182 тысячи долларов США, более 6500 евро (примерно 8 млн грн) – их разложили в виде целого ковра из долларов, черновые записи, медицинскую документацию и мобильные телефоны.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В отношении другой фигурантки рассматривается ходатайство в суде. Также проверяется причастность работников МСЭК к совершению преступления.

Досудебное расследование проводит следственное управление ГУ Нацполиции в Хмельницкой области с оперативным сопровождением областных управлений стратегических расследований ДСР НПУ и СБУ.

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