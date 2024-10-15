Йому порадили змінити паролі у веббанкінгу, перевипустити картку та звернутися до поліції.

Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з транзакціями - один із чоловіків отримав на свій рахунок матеріальну допомогу від центру зайнятості у розмірі 15 987 гривень - однак ця сума була списана.

Про це повідомляє Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області.

Чоловік, який отримав 15 987 гривень матеріальної допомоги від Дніпропетровського обласного центру зайнятості, виявив, що 18 листопада 2022 року невідома особа перевела ці кошти з його карткового рахунку в Ощадбанку двома транзакціями на загальну суму 15 978 гривень.

Він звернувся до відділення Ощадбанку, щоб повідомити про крадіжку. Йому порадили змінити паролі у веббанкінгу, перевипустити картку та звернутися до поліції. 15 грудня 2022 року за його заявою було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

В Ощадбанку зазначили, що всі банківські операції були виконані коректно, оскільки для цього потрібні були повний номер картки, спеціальні коди, паролі, термін дії картки та повідомлення, які надсилалися на фінансовий телефон, відомі лише позивачеві.

Списання коштів підтверджено біометричною ідентифікацією. Кошти були переведені на картку, емітовану АТ АКБ "Конкорд", тому власник цієї картки є належним відповідачем у справі.

Суд частково задовольнив позов чоловіка, зобов'язавши Ощадбанк повернути йому 15 978 гривень, а також виплатити 3% річних (464 гривні) і компенсацію інфляційних втрат (596 гривень) за період з 18 листопада 2022 року до 6 листопада 2023 року.

Суд зазначив, що позивач не давав жодних розпоряджень на списання коштів, а банк не зміг довести правомірність своїх дій. Відповідно до закону, Ощадбанк зобов'язаний негайно повернути цю суму на рахунок клієнта після виявлення порушення.

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