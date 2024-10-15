Ему посоветовали сменить пароли в веббанкинге, перевыпустить карту и обратиться в полицию.

Клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с транзакциями – один из мужчин получил на свой счет материальную помощь от центра занятости в размере 15 987 гривен – однако эта сумма была списана.

Об этом сообщает Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области.

Мужчина, получивший 15 987 гривен материальной помощи от Днепропетровского областного центра занятости, обнаружил, что 18 ноября 2022 года неизвестный перевел эти средства с его карточного счета в Ощадбанке двумя транзакциями на общую сумму 15 978 гривен.

Он обратился в отделение Ощадбанка, чтобы сообщить о воровстве. Ему посоветовали сменить пароли в веббанкинге, перевыпустить карту и обратиться в полицию. 15 декабря 2022 года по его заявлению было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В Ощадбанке отметили, что все банковские операции были выполнены корректно, поскольку для этого требовались полный номер карты, специальные коды, пароли, срок действия карты и сообщения, которые направлялись на финансовый телефон, известны только истцу.

Списание средств подтверждено биометрической идентификацией. Средства были переведены на карточку, эмитированную АО АКБ "Конкорд", поэтому владелец этой карты является надлежащим ответчиком по делу.

Суд частично удовлетворил иск мужчины, обязав Ощадбанк вернуть ему 15 978 гривен, а также выплатить 3% годовых (464 гривны) и компенсацию инфляционных потерь (596 гривен) за период с 18 ноября 2022 года по 6 ноября 2023 года.

Суд отметил, что истец не давал никаких распоряжений на списание средств, а банк не смог доказать правомерность своих действий. Согласно закону, Ощадбанк обязан немедленно вернуть эту сумму на счет клиента после обнаружения нарушения.

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