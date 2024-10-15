У Харкові ТЦК разом із поліцією провели рейд у клубі, де планувався виступ трьох музичних гуртів: "True Tough", "Грунт палає" та "Mordox".

По всій Україні співробітники ТЦК продовжують проводити масові облави - артистам були вручені повістки, через що скасували найближчі концерти.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сата зухвало про музло".

Цього разу у Харкові ТЦК разом із поліцією провели рейд у клубі, де планувався виступ трьох музичних гуртів: "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox".

За словами очевидців, на місце прибуло понад 20 співробітників, які перевіряли документи не лише у артистів, але й у відвідувачів. У результаті деяким затриманим чоловікам були вручені повістки, а одного з членів команди вже направлено на навчання.

"В Харкові накрили концерт, забрали True Tough. Забрали телефони, менеджера не пускали. Забрали також учасників інших гуртів, які мали грати. Всіх, окрім Роману. Покрутили відвідувачів також. За словами очевидців, рейд був з 20+ представників ТЦК та поліції. Затриманим видали повістки, звукорежисера концерту відправили на навчання", - додали в Telegram-каналі.

Наступного дня музичні колективи планували взяти участь у благодійному концерті в Києві. Проте, за словами організатора події, "через форс-мажорні обставини" три гурти були змушені знятися з програми концерту в столиці.

"На жаль, через форс-мажорні обставини, які не залежать від нас і на які ми не можемо вплинути як організатори, три гурти (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не зможуть виступити сьогодні, але концерт все одно відбудеться за участі інших трьох анонсованих команд", - пише Neformat в Instagram.

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