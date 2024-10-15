В Харькове ТЦК вместе с полицией провели рейд в клубе, где планировалось выступление трех музыкальных групп: "True Tough", "Грунт пылает" и "Mordox".

По всей Украине сотрудники ТЦК продолжают проводить массовые облавы – артистам были вручены повестки, из-за чего отменили ближайшие концерты.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сата дерзко о музле".

На этот раз в Харькове ТЦК вместе с полицией провели рейд в клубе, где планировалось выступление трех музыкальных групп: "True Tough", "Грунт пылает" и "Mordox".

По словам очевидцев, на место прибыло более 20 сотрудников, проверявших документы не только у артистов, но и у посетителей. В результате некоторым задержанным мужчинам были вручены повестки, а один из членов команды уже направлен на обучение.

"В Харькове накрыли концерт, забрали True Tough. Забрали телефоны, менеджера не пускали. Забрали также участников других групп, которые должны были играть. Всех кроме Романа. Покрутили посетителей также. По словам очевидцев, рейд был из 20+ представителей ТЦК и полиции. Задержанным выдали повестки, звукорежиссера концерта отправили на обучение", - добавили в Telegram-канале.

На следующий день музыкальные коллективы планировали поучаствовать в благотворительном концерте в Киеве. Однако, по словам организатора происшествия, "по причине форс-мажорных обстоятельств" три группы были вынуждены сняться с программы концерта в столице.

"К сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Грунт Палает, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня, но концерт все равно состоится при участии других троих анонсированных команд", - пишет Neformat в Instagram.

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