На судовому засіданні військовослужбовець визнав свою провину, пояснивши, що метою було служити на передовій, а не ТЦК.

У Чернівецькій області військовий, що служив у ТЦК, прагнув воювати на передовій - через це він залишив своє місце служби, за що отримав покарання від суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з вироком, солдат Олександр проходив військову службу під час мобілізації. За рішенням військово-лікарської комісії, його визнали обмежено придатним, і в квітні 2023 року він був переведений до охоронного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Однак 15 травня 2023 року Олександр не з’явився на службу у визначений термін і залишався поза нею на свій розсуд до 7 червня 2023 року. Проти нього було порушено кримінальну справу за самовільне залишення місця служби.

На судовому засіданні військовослужбовець визнав свою провину, пояснивши, що його метою було служити на передовій, а не в територіальному центрі комплектування. Він попросив суд не накладати суворе покарання та дати йому можливість брати участь у бойових діях.

Суд ухвалив рішення про три роки позбавлення волі за самовільне залишення місця служби. Вирок ще може бути оскаржений.

Варто нагадати, за останні п’ять місяців суди розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від територіальних центрів комплектування, і в більшості випадків рішення судів були на користь позивачів, що призводило до скасування штрафів.

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