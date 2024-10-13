На судебном заседании военнослужащий признал свою вину, объяснив, что целью было служить на передовой, а не в ТЦК.

В Черновицкой области военный, служивший в ТЦК, стремился воевать на передовой - поэтому он оставил свое место службы, за что получил наказание от суда.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно приговору солдат Александр проходил военную службу во время мобилизации. По решению военно-врачебной комиссии его признали ограниченно пригодным, и в апреле 2023 года он был переведен в охранное отделение одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Однако 15 мая 2023 года Александр не явился на службу в определенный срок и оставался вне ее по своему усмотрению до 7 июня 2023 года. Против него было возбуждено уголовное дело за самовольное уход места службы.

На судебном заседании военнослужащий признал свою вину, объяснив, что целью было служить на передовой, а не в территориальном центре комплектования. Он попросил суд не налагать суровое наказание и дать ему возможность участвовать в боевых действиях.

Суд принял решение о трех годах лишения свободы за самовольное уход с места службы. Приговор еще не может быть обжалован.

Следует напомнить, что за последние пять месяцев суды рассмотрели 314 дел об отмене новых штрафов от территориальных центров комплектования, и в большинстве случаев решения судов были в пользу истцов, что приводило к отмене штрафов.

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