Синоптикиня зазначила, що ці температури є нормальними і стандартними для жовтня, особливо для другої половини осені.

В українців буде можливість насолодитися відносним теплом, коли температурні показники повернуться до своїх попередніх значень - це потепління можна буде умовно назвати "бабиним літом".

Про це в інтерв'ю українським ЗМІ розповіла начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Хороша новина: за сьогоднішніми моделями 19 жовтня ми матимемо підвищення температури. Дай боже, щоб так і було", – повідомила спеціалістка.

Тетяна Адаменко повідомила, що потепління очікується по всій території України. "Зайде тепле повітря, температура підвищиться на 3-6 градусів. Цей прогноз потребує уточнення за короткостроковими даними, але така тенденція існує. Наприклад, у Києві, якщо 17 жовтня вдень очікується +10 градусів, то 21 жовтня вже +14 градусів".

Синоптикиня зазначила, що ці температури є нормальними і стандартними для жовтня, особливо для другої половини осені.

Чи можна назвати це потепління "бабиним літом"? Лише частково. "Поки що ні, але 14 жовтня ми отримаємо нове уточнення моделі, і тоді зможемо оцінити ситуацію", – додала Тетяна Адаменко.

"Територія України неоднорідна, умови скрізь різні. Наприклад, на заході прогнозуються заморозки, буде суттєве похолодання, вдень +4…+6 градусів, а потім, якщо 20 жовтня буде +15…+20 градусів, то це вже буде "бабине літо". У східних областях заморозки поки що не прогнозуються й інтенсивного похолодання теж немає. Значить, і "бабиного літа" там не буде", – пояснила синоптикиня.

Джерело: OBOZ.UA.

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