Синоптики не отметила, что эти температуры являются нормальными и стандартными для октября, особенно для второй половины осени.

У украинцев будет возможность насладиться относительным теплом, когда температурные показатели вернутся к своим предыдущим значениям – это потепление можно будет условно назвать "бабьим летом".

Об этом в интервью украинским СМИ рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Хорошая новость: по сегодняшним моделям 19 октября у нас будет повышение температуры. Дай бог, чтобы так и было", – сообщила специалист.

Татьяна Адаменко сообщила, что потепление ожидается на всей территории Украины. "Войдёт теплый воздух, температура повысится на 3-6 градусов. Этот прогноз требует уточнения по краткосрочным данным, но такая тенденция существует. Например, в Киеве, если 17 октября днем ​​ожидается +10 градусов, то 21 октября уже +14 градусов".

Синоптики не отметила, что эти температуры являются нормальными и стандартными для октября, особенно для второй половины осени.

Можно ли назвать это потепление "бабьим летом"? Лишь частично. "Пока нет, но 14 октября мы получим новое уточнение модели, и тогда сможем оценить ситуацию", – добавила Татьяна Адаменко.

"Территория Украины неоднородна, условия везде разные. Например, на мероприятии прогнозируются заморозки, будет существенное похолодание, днем ​​+4…+6 градусов, а затем, если 20 октября будет +15…+20 градусов, то это уже будет "бабье лето" .В восточных областях заморозки пока не прогнозируются и интенсивного похолодания тоже нет.

Источник: OBOZ.UA.

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