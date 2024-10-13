Державна служба статистики вказує, що станом на другий квартал цього року зростання зарплати відбулось в Україні.

Державна служба статистики поділилась даними. Стало відомо, як змінилася середня зарплата та що вплинуло на її розмір.

зарплата, робота

Державна служба статистики відображає лише офіційні дані про заробітні плати. Найбільше зарплати зросли у сфері авіаційного транспорту. Незважаючи на те, що небо над Україною наразі "закрите", українські авіакомпанії продовжують свою діяльність за кордоном, а аеропорти працюють, щоб підтримувати інфраструктуру для швидкого відновлення рейсів після закінчення війни.

Середня зарплата співробітників авіаційного транспорту становить 43,4 тис. грн, що на 46,3% більше порівняно з другим кварталом цього року. На другому місці за темпами зростання зарплат опинилась галузь поштових та кур'єрських послуг, де за рік середня зарплата зросла на 42,7% і досягла 16,1 тис. грн.

зарплата, робота, віддалена робота

На третьому місці за швидкістю зростання зарплат знаходиться сфера "надання інших видів послуг", де зарплати підвищились на 38,1% до 24,2 тис. грн. Значний дефіцит кадрів також спонукає до підвищення зарплат у будівництві, де вони зросли на 37,6% і становлять 16,2 тис. грн.

Найменші темпи зростання зарплат спостерігаються в галузі, де найбільше вакансій не відкрито – мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку. Офіційна зарплата в цій сфері становить 15,1 тис. грн, що на 9% більше, ніж минулого року. Однак інші тенденції заробітних плат можна побачити на кадрових порталах.

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