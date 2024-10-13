Державна служба статистики вказує, що станом на другий квартал цього року зростання зарплати відбулось в Україні.

Державна служба статистики поділилась даними. Стало відомо, як змінилася середня зарплата та що вплинуло на її розмір.

Державна служба статистики відображає лише офіційні дані про заробітні плати. Найбільше зарплати зросли у сфері авіаційного транспорту. Незважаючи на те, що небо над Україною наразі "закрите", українські авіакомпанії продовжують свою діяльність за кордоном, а аеропорти працюють, щоб підтримувати інфраструктуру для швидкого відновлення рейсів після закінчення війни.

Середня зарплата співробітників авіаційного транспорту становить 43,4 тис. грн, що на 46,3% більше порівняно з другим кварталом цього року. На другому місці за темпами зростання зарплат опинилась галузь поштових та кур'єрських послуг, де за рік середня зарплата зросла на 42,7% і досягла 16,1 тис. грн.

На третьому місці за швидкістю зростання зарплат знаходиться сфера "надання інших видів послуг", де зарплати підвищились на 38,1% до 24,2 тис. грн. Значний дефіцит кадрів також спонукає до підвищення зарплат у будівництві, де вони зросли на 37,6% і становлять 16,2 тис. грн.

Найменші темпи зростання зарплат спостерігаються в галузі, де найбільше вакансій не відкрито – мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку. Офіційна зарплата в цій сфері становить 15,1 тис. грн, що на 9% більше, ніж минулого року. Однак інші тенденції заробітних плат можна побачити на кадрових порталах.

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