Государственная служба статистики указывает, что на второй квартал этого года рост зарплаты произошел в Украине.

Государственная служба статистики поделилась данными. Стало известно, как изменилась средняя зарплата и что повлияло на ее размер.

Государственная служба статистики отображает только официальные данные о заработных платах. Больше зарплаты выросли в сфере авиационного транспорта. Несмотря на то, что небо над Украиной "закрыто", украинские авиакомпании продолжают свою деятельность за рубежом, а аэропорты работают, чтобы поддерживать инфраструктуру для быстрого возобновления рейсов после окончания войны.

Средняя зарплата сотрудников авиационного транспорта составляет 43,4 тыс. грн, что на 46,3% больше по сравнению со вторым кварталом этого года. На втором месте по темпам роста зарплат оказалась область почтовых и курьерских услуг, где за год средняя зарплата выросла на 42,7% и достигла 16,1 тыс. грн.

На третьем месте по скорости роста зарплат находится сфера предоставления других видов услуг, где зарплаты повысились на 38,1% до 24,2 тыс. грн. Значительный дефицит кадров побуждает к повышению зарплат в строительстве, где они выросли на 37,6% и составляют 16,2 тыс. грн.

Наименьшие темпы роста зарплат наблюдаются в отрасли, где больше вакансий не открыто – искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе. Официальная зарплата в этой сфере составляет 15,1 тыс. грн, что на 9% больше, чем в прошлом. Однако другие тенденции зарплат можно увидеть на кадровых порталах.

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