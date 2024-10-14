Опікун має право використовувати допомогу на поточні потреби, проте зобов'язаний звітувати про витрати кожні три місяці.

В Україні деяким родинам надають допомогу у розмірі понад 11 тисяч гривень.

Таке повідомлення надає Міністерство соціальної політики України.

Сім'ї, які взяли під опіку дитину, мають можливість отримати грошову підтримку до 11,2 тисячі гривень.

Ця виплата призначена для опікунів, проте є власністю дитини. Гроші можна зберегти на дитячому рахунку до моменту, поки неповнолітня особа не зможе ними користуватися.

Опікун має право використовувати допомогу на поточні потреби, проте зобов'язаний звітувати про витрати кожні три місяці. У 2024 році розміри виплат для дітей, над якими встановлено опіку, виглядають наступним чином:

для дітей до шести років — 6,407 тисяч гривень (2,5 прожиткового мінімуму для цієї вікової категорії);

для дітей до шести років з інвалідністю — 8,97 тисяч гривень (3,5 прожиткового мінімуму для цієї вікової категорії);

Для дітей від шести до 18 років — 7,99 тисяч гривень (2,5 прожиткового мінімуму для цієї вікової категорії);

Для дітей з інвалідністю від шести до 18 років — 11 186 тисяч гривень (3,5 прожиткового мінімуму для цієї вікової категорії).

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