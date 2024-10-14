Опекун имеет право использовать пособие на текущие нужды, однако обязан отчитываться о расходах каждые три месяца.

В Украине некоторым семьям оказывают помощь в размере более 11 тысяч гривен.

Такое уведомление предоставляет Министерство социальной политики Украины.

Семьи, взявшие под опеку ребенка, имеют возможность получить денежную поддержку до 11,2 тысяч гривен.

Эта выплата предназначена для опекунов, но является собственностью ребенка. Деньги можно сохранить на детском счете до тех пор, пока несовершеннолетнее лицо не сможет ими пользоваться.

Опекун имеет право использовать пособие на текущие нужды, однако обязан отчитываться о расходах каждые три месяца. В 2024 году размеры выплат для детей, над которыми установлена ​​опека, выглядят следующим образом:

для детей до шести лет - 6,407 тысяч гривен (2,5 прожиточного минимума для этой возрастной категории);

для детей до шести лет с инвалидностью — 8,97 тысячи гривен (3,5 прожиточного минимума для этой возрастной категории);

Для детей от шести до 18 лет – 7,99 тысяч гривен (2,5 прожиточного минимума для этой возрастной категории);

Для детей с инвалидностью от шести до 18 лет – 11 186 тысяч гривен (3,5 прожиточного минимума для этой возрастной категории).

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