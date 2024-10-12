Всі фігуранти наразі перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п’ятьох осіб, причетних до підпалів автомобілів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці на Київщині та в Одесі.

Як повідомили у СБУ, злочинці діяли на замовлення російських спецслужб, будучи завербованими через Telegram-канали в пошуках "легких грошей".

Однак обіцяних винагород вони не отримали, а замість цього отримали підозри від українських правоохоронців.

У Київській області: Двоє затриманих підпалили релейну шафу Укрзалізниці. Один із них – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. Він залучив до своєї діяльності 16-річного спільника, студента технічного училища. Вони планували продовжити серію підпалів на залізничних об’єктах для порушення логістики Сил оборони.

В Одесі: Трьох місцевих жителів затримали "по гарячих слідах" після підпалу військового мікроавтобуса та сигнального обладнання на залізничній колії. Їх затримали під час підготовки до чергового підпалу.

Затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за диверсію та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Всі фігуранти наразі перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласних прокуратур.

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