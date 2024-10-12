Все фигуранты находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пять человек, причастных к поджогам автомобилей Сил обороны и объектов Укрзализныци в Киевской области и в Одессе.

Как сообщили в СБУ, преступники действовали по заказу российских спецслужб, будучи завербованными через Telegram-каналы в поисках "легких денег".

Однако обещанные награды они не получили, а вместо этого получили подозрения от украинских правоохранителей.

В Киевской области : Двое задержанных подожгли релейный шкаф Укрзализныци. Один из них – рецидивист из Луганщины, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю и хулиганство. Он привлек к своей деятельности 16-летнего сообщника, студента технического училища. Они планировали продлить серию поджогов на железнодорожных объектах для нарушения логистики Сил обороны.

В Одессе : Трех местных жителей задержали "по горячим следам" после поджога военного микроавтобуса и сигнального оборудования на железнодорожном пути. Их задержали во время подготовки к очередному поджогу.

Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за диверсию и препятствование законной деятельности ВСУ. Все фигуранты находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операция проводилась сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областных прокуратур.

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