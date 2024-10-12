У Бердичеві підозрюють підрядника у привласненні майже 1,6 млн грн, виділених на ремонт вікон ліцею, які були знищені внаслідок ворожого ракетного обстрілу.

Про це повідомиляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури.

Директор товариства отримав підозру за зловживання службовим становищем та підробку офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підрядник зобов'язався встановити металопластикові вікна в Бердичівському професійному будівельному ліцеї після того, як у березні 2022 року вікна навчального корпусу, спортзалу, майстерні та гуртожитку були пошкоджені ракетами. Для виконання робіт було виділено 1,9 млн грн з резервного фонду Держбюджету на відновлення інфраструктури в умовах війни.

Однак підрядник не виконав взяті зобов'язання, встановивши майже 100 вікон, які не відповідали технічним вимогам, зокрема, щодо мінімально допустимого опору теплопередачі. Попри це, він вніс до офіційних документів неправдиві дані про обсяги, вартість та якість виконаних робіт, значно завищивши суми.

Внаслідок цього підрядник незаконно привласнив майже 1,6 млн грн, що становить близько 80% від загальної суми, отриманої з бюджету. Досудове розслідування проводить Бердичівський відділ поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

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