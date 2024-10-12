В Бердичеве подозревают подрядчика в присвоении почти 1,6 млн грн, выделенных на ремонт окон лицея, уничтоженных в результате вражеских ракетных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

Директор общества получил подозрение за злоупотребление служебным положением и подлог официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, подрядчик обязался установить металлопластиковые окна в Бердичевском профессиональном строительном лицее после того, как в марте 2022 года окна учебного корпуса, спортзала, мастерской и общежития были повреждены ракетами. Для выполнения работ было выделено 1,9 млн. грн. из резервного фонда Госбюджета на восстановление инфраструктуры в условиях войны.

Однако подрядчик не выполнил взятые обязательства, установив почти 100 окон, не отвечающих техническим требованиям, в частности, относительно минимально допустимого сопротивления теплопередаче. Несмотря на это, он внес в официальные документы ложные данные об объемах, стоимости и качестве выполненных работ, значительно завысив суммы.

В результате подрядчик незаконно присвоил почти 1,6 млн грн, что составляет около 80% от общей суммы, полученной из бюджета. Досудебное расследование проводит Бердичевский отдел полиции по оперативному сопровождению Управления СБУ в области.

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