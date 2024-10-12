Верховна Рада ухвалила остаточну заборону на мобілізацію українців до 25 років - проте військові мають іншу точку зору, деякі вважають, що мобілізаційний вік слід встановити з 18 років.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко висловив гучну думку щодо мобілізації, зазначивши, що всі повнолітні українці повинні стати військовозобов'язаними.

Він розповів, що в одному з інтерв'ю озвучив цю позицію і отримав багато критики, але не змінив своєї думки.

"Якщо б ми це рішення ухвалили 2014 року, закон про територіальну оборону, якщо б ми ухвалили рішення, що всі мають бути військовозобов’язаними, і підготували людей, щоб усі пройшли загальновійськовий вишкіл, отримали спеціалізовану підготовку, то під час повномасштабної війни, можливо, ворог би й не пішов на таке, на повну війну, на повномасштабну. А якщо пішов би, то на початку війни втрати у нас були б набагато менші за більшого результату зупинення ворога на полі бою", — підкреслив комбат.

Федоренко вважає, що як чоловіки, так і жінки з 18 років повинні стати військовозобов'язаними, а участь у бойових діях може бути передбачена з 23 років.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив думку, що мобілізаційний вік в Україні має становити 20 років. За його словами, це питання викликає активні дискусії.

Костенко зазначив, що американські конгресмени дивуються тому, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Він підкреслив, що в світі є звичайною практикою мобілізація з 18 або 20 років.

На його думку, для подолання спадання мобілізації необхідно підвищити мотивацію різних категорій населення для служби на контракті, а також знизити призивний вік. Якщо ж мобілізацію в Україні продовжать "гальмувати", вона може незабаром опинитися в негативній ситуації.

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