Верховная Рада приняла окончательный запрет на мобилизацию украинцев до 25 лет – однако военные имеют другую точку зрения, некоторые считают, что мобилизационный возраст следует установить с 18 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко высказал громкое мнение по поводу мобилизации, отметив, что все совершеннолетние украинцы должны стать военнообязанными.

Он рассказал, что в одном из интервью озвучил эту позицию и получил много критики, но не изменил своего мнения.

"Если бы мы это решение приняли в 2014 году, закон о территориальной обороне, если бы мы приняли решение, что все должны быть военнообязанными, и подготовили людей, чтобы все прошли общевойсковую обучение, получили специализированную подготовку, то во время полномасштабной войны возможно , враг бы и не пошел на такое, на полную войну, на полномасштабную. А если бы пошел, то потери в начале войны у нас были бы гораздо меньше большего результата остановки врага на поле боя", — подчеркнул комбат.

Федоренко считает, что как мужчины, так и женщины с 18 лет должны стать военнообязанными, а участие в боевых действиях может быть предусмотрено с 23 лет.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выразил мнение, что мобилизационный возраст в Украине должен составлять 20 лет. По его словам, этот вопрос вызывает активные дискуссии.

Костенко отметил, что американские конгрессмены удивляются тому, что в Украине мужчины до 25 лет не подлежат призыву. Он подчеркнул, что в мире обычной практикой является мобилизация с 18 или 20 лет.

По его мнению, для преодоления убыли мобилизации необходимо повысить мотивацию различных категорий населения для службы на контракте, а также снизить призывной возраст. Если же мобилизацию в Украине продолжат тормозить, она может вскоре оказаться в негативной ситуации.

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