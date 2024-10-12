ТЦК розпочав перевірку за фактом чергового шокуючого інциденту, який зараз обговорює вся Україна.

У мережі активно обговорюють відеозапис, на якому зафіксовано інцидент між військовослужбовцем та чоловіком, що намагається вийти з автомобіля.

За попередніми даними, подія сталася на території Тернопільської області, тому місцеве ТЦК прокоментували інцидент.

Як повідомили у низці ЗМІ, місцеві зафільмували, як чоловіка вночі на вулиці силоміць пакують в автомобіль та не зачинивши двері, військові починають рух.



"Мобілізація потрібна, але такі методи точно не мотивують йти до війська", - коментують в мережі.

У зв'язку з широким резонансом, викликаним цим відео, Тернопільський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки ініціював службову перевірку. Відомо, що автомобіль, зафіксований на відео, належить цьому підрозділу.

"Для встановлення особи учасників інциденту та з’ясування всіх обставин події, керівництво ТЦК та СП ініціювало проведення службової перевірки", – йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки буде надана правова оцінка діям усіх учасників інциденту, а також вжито відповідних заходів. Наразі триває з'ясування деталей події. Якщо виявляться ознаки кримінального правопорушення, до розслідування можуть залучитися правоохоронні органи.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.