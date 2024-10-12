ТЦК приступил к проверке по факту очередного шокирующего инцидента, который сейчас обсуждает вся Украина.

В сети активно обсуждают видеозапись, на которой зафиксирован инцидент между военнослужащим и мужчиной, пытающийся выйти из автомобиля.

По предварительным данным, происшествие произошло на территории Тернопольской области, поэтому местный ТЦК прокомментировал инцидент.

Как сообщили в ряде СМИ, местные сняли, как мужчину ночью на улице силой упаковывают в автомобиль и не закрыв дверь, военные начинают движение.



"Мобилизация нужна, но такие методы точно не мотивируют идти в армию", - комментируют в сети.

В связи с широким резонансом, вызванным видео, Тернопольский областной территориальный центр комплектации и социальной поддержки инициировал служебную проверку. Известно, что автомобиль, зафиксированный на видео, принадлежит этому подразделу.

"Для установления личности участников инцидента и выяснения всех обстоятельств происшествия руководство ТЦК и СП инициировало проведение служебной проверки", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента, а также приняты соответствующие меры. В настоящее время идет выяснение деталей происшествия. Если будут выявлены признаки уголовного правонарушения, к расследованию могут привлечься правоохранительные органы.

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