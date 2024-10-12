Служба безпеки України затримала ще одного «крота» російських спецслужб, який намагався коригувати вогонь по своєму підрозділу в ЗСУ.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

Згідно з матеріалами справи, зрадником виявився 30-річний мешканець Одеси, якого російські спецслужби завербували через Телеграм-канали під час пошуку швидкого заробітку. Спочатку він виконав «тестове завдання» для ворога, а потім у серпні 2024 року, за вказівкою російського куратора, вступив до одного з підрозділів ЗСУ.

Служба безпеки України детально документувала його підривну діяльність і затримала зрадника «на гарячому», коли він готувався надіслати секретні координати в росію.

«Тільки попередь, щоб я сховатися встиг», - писав він фсб рф.

Розслідування показало, що пріоритетними цілями для російських військ були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, де перебував затриманий. Окупанти планували завдати удару, коли там буде найбільше українських захисників.

Зрадник мав намір сховатися за межами військової частини під час атаки, щоб продовжити свою діяльність. Під час обшуку у нього було виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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