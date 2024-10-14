Якщо в застосунку "Резерв+" з'являється статус "У розшуку", то для цього мають бути серйозні підстави.

Військовообов'язаних можуть оголосити у розшук у разі порушення правил військового обліку, проте іноді такі рішення виявляються помилковими і людина не знає про свій розшук.

В інтерв'ю для Новини.LIVE одеський адвокат Олексій Шалару поділився рекомендаціями, як діяти в таких випадках.

З'ясувати причину

Перш ніж вжити будь-які заходи, важливо з'ясувати причину розшуку. Часто це може бути помилковим, і проблема може швидко вирішитися. Однак, якщо в застосунку "Резерв+" з'являється статус "У розшуку", то для цього мають бути серйозні підстави.

«Є випадок, коли чоловік звернувся до ТЦК та СП в Одесі, пройшов військово-лікарську комісію, отримав усі документи, але не був зареєстрований. Як наслідок, його оголосили у розшук, незважаючи на те, що він оновив усі дані», — пояснює адвокат.

Розглядати кожен випадок окремо

Олексій Шалару також зазначає, що іноді розшук може бути справжнім, і людина навіть не знає про це. Це стосується військовообов'язаних, які не оновлювали свої дані після перевиїзду чи зміни реєстрації.

«Війна триває вже три роки, а людина жодного разу не була зареєстрована в ТЦК та СП. Що я можу вдіяти в такій ситуації? Людина повинна була знати про можливі наслідки. Особливо, якщо в неї є підстави для відстрочки, потрібно звернути на це увагу». Тепер почати все з нуля буде важко», — підкреслює адвокат.

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