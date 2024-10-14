Если в приложении "Резерв+" появляется статус "В розыске", то для этого должны быть серьезные основания.

Военнообязанные могут объявить в розыск в случае нарушения правил военного учета, однако иногда такие решения оказываются ошибочными и человек не знает о своем розыске.

В интервью Новости.LIVE одесский адвокат Алексей Шалару поделился рекомендациями, как действовать в таких случаях.

Выяснить причину

Прежде чем принять какие-либо меры, важно выяснить причину розыска. Часто это может быть ошибочным, и проблема может быстро решиться. Однако если в приложении "Резерв+" появляется статус "В розыске", то для этого должны быть серьезные основания.

«Есть случай, когда мужчина обратился в ТЦК и СП в Одессе, прошел военно-врачебную комиссию, получил все документы, но не был зарегистрирован. Как следствие, он был объявлен в розыск, несмотря на то, что он обновил все данные», — объясняет адвокат.

Рассматривать каждый случай в отдельности

Алексей Шалару также отмечает, что иногда розыск может быть настоящим и человек даже не знает об этом. Это касается военнообязанных, которые не обновляли свои данные после перевыезда или изменения регистрации.

«Война длится уже три года, а человек ни разу не был зарегистрирован в ТЦК и СП. Что я могу сделать в такой ситуации? Человек должен был знать о возможных последствиях. Особенно если у нее есть основания для отсрочки, нужно обратить на это внимание». Теперь начать все с нуля будет тяжело», – подчеркивает адвокат.

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