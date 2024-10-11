Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

На Житомирщині викрили випадки земельної корупції, які призвели до збитків у розмірі 54 млн гривень - підозру оголосили колишньому керівнику обласного Держгеокадастру.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Офіційно ім'я фігуранта не розкрито, проте за словами журналіста Олега Новікова, йдеться про Олександра Смолянюка.

"НАБУ та САП повідомили колишньому в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків для сільгосппідприємства понад 54 млн грн", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Згідно зі слідством, у 2021 році посадовець, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тисяч гектарів. Крім того, він скасував реєстрацію відповідних держактів.

При цьому посадовець намагався передати ці земельні ділянки в постійне користування іншій особі, нібито для ведення сільського господарства. Такі дії завдали приватній фірмі збитків у розмірі понад 54 млн грн.

Підозру винесено за ч. 2 ст. 364 КК України – "Зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків". Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Додатково до основного покарання може бути накладено штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 8500 до 17 000 грн.

Варто зазначити, що Олександр Смолянюк протягом своєї кар'єри він постійно працював над земельними питаннями. З лютого 2020 року виконував обов'язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області. Наразі цю посаду обіймає Ольга Петренко.

Раніше, з 2017 року, Смолянюк займався охороною земель та їх використанням у Житомирській області, працюючи в Коростенському, Лугинському, Народицькому, Овруцькому та Олевському районах.

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