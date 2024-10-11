Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

В Житомирской области разоблачили случаи земельной коррупции, которые привели к убыткам в размере 54 млн гривен - подозрение объявили бывшему руководителю областного Госгеокадастра.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Официально имя фигуранта не раскрыто, однако, по словам журналиста Олега Новикова, речь идет об Александре Смолянюке.

"НАБУ и САП сообщили бывшему и.о. начальнику Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу для сельхозпредприятия более 54 млн грн", – говорится в сообщении правоохранителей.

Согласно следствию, в 2021 году должностное лицо, вопреки действующему законодательству и многочисленным судебным решениям в пользу сельхозпредприятия, прекратило его право постоянного пользования земельными участками общей площадью почти 5 тысяч гектаров. Кроме того, он упразднил регистрацию соответствующих госактов.

При этом должностное лицо пыталось передать эти земельные участки в постоянное пользование другому лицу, якобы для ведения сельского хозяйства. Такие действия нанесли частной фирме ущерб в размере более 54 млн грн.

Подозрение вынесено по ч. 2 ст. 364 УК Украины – "Злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям". Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Дополнительно к основному наказанию может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 8500 до 17 000 грн.

Стоит отметить, что Александр Смолянюк на протяжении своей карьеры постоянно работал над земельными вопросами. С февраля 2020 исполнял обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области. Пока эту должность занимает Ольга Петренко.

Ранее с 2017 года Смолянюк занимался охраной земель и их использованием в Житомирской области, работая в Коростенском, Лугинском, Народицком, Овручском и Олевском районах.

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