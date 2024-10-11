СБУ затримала молодого чоловіка та вилучила телефони, які він використовував для розвідувальної діяльності на користь росії.

СБУ затримала молодого українця - коригувальника ФСБ, який був завербований через сайти знайомств.

Деталі справи повідомили у прес-службі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала інформатора ФСБ, що діяв на Донеччині та в Сумах. Зловмисник збирав інформацію про розташування Сил оборони та коригував повітряні атаки російських військ.

Особливий інтерес ворога викликали координати українських військ на Покровському напрямку, одному з найгарячіших на фронті.

Згідно з матеріалами справи, ворожим агентом виявився 23-річний мешканець Покровська, якого завербували через так звану "медову пастку", коли молодик шукав партнера на сайтах знайомств.

Представниця російської спецслужби запропонувала йому познайомитися ближче. Потім вона надіслала його обходити територію біля Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони та звітував окупантам про наслідки авіаударів.

Після розвідки в районі східного фронту ФСБ направила свого інформатора на Сумщину, щоб відстежувати роботу української ППО на прикордонні з росією.

Зловмисник орендував квартиру в обласному центрі, облаштувавши там спостережний пункт. На підвіконні він встановив мобільний телефон з додатковими джерелами живлення для онлайн-трансляції повітряних атак на місто.

СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував для розвідувальної діяльності на користь росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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