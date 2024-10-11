СБУ задержала молодого украинца – корректировщика ФСБ, который был завербован через сайты знакомств.
Детали дела сообщили в пресс-службе СБУ.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала информатора ФСБ, действовавшего в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник собирал информацию о расположении сил обороны и корректировал воздушные атаки российских войск.
Особый интерес врага вызвали координаты украинских войск на Покровском направлении, одном из самых горячих на фронте.
Согласно материалам дела, вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска, которого завербовали из-за так называемой "медовой ловушки", когда молодой человек искал партнера на сайтах знакомств.
Представительница российской спецслужбы предложила ему познакомиться поближе. Затем она послала его обходить территорию у Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны и отчитывался оккупантам о последствиях авиаударов.
После разведки в районе восточного фронта ФСБ направила своего информатора в Сумскую область, чтобы отслеживать работу украинского ПВО на пограничные с россией.
Злоумышленник арендовал квартиру в областном центре, обустроив там наблюдательный пункт. На подоконнике он установил мобильный телефон с дополнительными источниками питания для онлайн-трансляции воздушных атак на город.
СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал для разведывательной деятельности в пользу России.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет заключения.
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