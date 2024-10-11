Він пояснив, що ДБР дійсно починає відкривати кримінальні справи проти військових, які здійснили СЗЧ, але на цьому "все закінчується".

Боєць висловився проти зменшення відповідальності за самовільне залишення частини, вважаючи, що це може деморалізувати інших військових.

Таку думку висловив старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник в ефірі День.LIVE.

Він пояснив, що ДБР дійсно починає відкривати кримінальні справи проти військових, які здійснили СЗЧ, але на цьому "все закінчується".

"Рельність доволі проста – ДБР починає відкривати кримінальні провадження проти військових, які здійснили СЗЧ, але на цьому все закінчується. Більшість людей, які йдуть у СЗЧ, абсолютно спокійно собі живуть. І що найбільше прикро, суспільство їх підтримує", – вважає старший лейтенант ЗСУ.

Боєць висловився проти зменшення відповідальності за самовільне залишення частини, зазначивши, що така ситуація деморалізує інших військових, які сумлінно виконують свої обов’язки.

Тобто бійці бачать, що ті, хто йдуть у С3Ч, фактично не несуть жодної відповідальності, і тому починають задумуватись: "Чому я маю виконувати свої завдання? Чому я маю ризикувати своїм життям, коли інші цього не роблять і почуваються добре?".

Нагадаємо, у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який повністю звільнить від кримінальної відповідальності військових, які самовільно залишили частину (здійснили СЗЧ), але вирішили повернутися до армії.

На відміну від попереднього закону № 11322, який декриміналізує перше самовільне залишення частини, цей новий документ передбачає, що кримінальне провадження взагалі не буде порушуватися.

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