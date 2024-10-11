Он пояснил, что ДБР действительно начинает открывать уголовные дела против военных, совершивших СЗЧ, но на этом "все заканчивается".

Боец высказался против уменьшения ответственности за самовольное оставление части, считая, что это может деморализовать других военных.

Такое мнение высказал старший лейтенант ВСУ Николай Мельник в эфире День Live.

Он пояснил, что ДБР действительно начинает открывать уголовные дела против военных, совершивших СЗЧ, но на этом "все заканчивается".

"Ретельность довольно просто - ДБР начинает открывать уголовные производства против военных, которые осуществили СЗЧ, но на этом все заканчивается. Большинство людей, которые идут в СЗЧ, абсолютно спокойно живут. И больше всего обидно, общество их поддерживает", - считает старший лейтенант ВСУ .

Боец высказался против уменьшения ответственности за самовольное оставление части, отметив, что такая ситуация деморализует других военнослужащих, добросовестно выполняющих свои обязанности.

То есть бойцы видят, что те, кто идут в С3Ч, фактически не несут никакой ответственности, и поэтому начинают задумываться: "Почему я должен выполнять свои задачи? Почему я должен рисковать своей жизнью, когда другие этого не делают и чувствуют себя хорошо?"

Напомним, в Верховной Раде разрабатывают законопроект, полностью освободивший от уголовной ответственности военнослужащих, самовольно покинувших часть (осуществивших СЗЧ), но решивших вернуться в армию.

В отличие от предыдущего закона № 11322, декриминализирующего первое самовольное оставление части, этот новый документ предусматривает, что уголовное производство вообще не будет возбуждаться.

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