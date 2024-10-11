Боец высказался против уменьшения ответственности за самовольное оставление части, считая, что это может деморализовать других военных.
Такое мнение высказал старший лейтенант ВСУ Николай Мельник в эфире День Live.
Он пояснил, что ДБР действительно начинает открывать уголовные дела против военных, совершивших СЗЧ, но на этом "все заканчивается".
"Ретельность довольно просто - ДБР начинает открывать уголовные производства против военных, которые осуществили СЗЧ, но на этом все заканчивается. Большинство людей, которые идут в СЗЧ, абсолютно спокойно живут. И больше всего обидно, общество их поддерживает", - считает старший лейтенант ВСУ .
Боец высказался против уменьшения ответственности за самовольное оставление части, отметив, что такая ситуация деморализует других военнослужащих, добросовестно выполняющих свои обязанности.
То есть бойцы видят, что те, кто идут в С3Ч, фактически не несут никакой ответственности, и поэтому начинают задумываться: "Почему я должен выполнять свои задачи? Почему я должен рисковать своей жизнью, когда другие этого не делают и чувствуют себя хорошо?"
Напомним, в Верховной Раде разрабатывают законопроект, полностью освободивший от уголовной ответственности военнослужащих, самовольно покинувших часть (осуществивших СЗЧ), но решивших вернуться в армию.
В отличие от предыдущего закона № 11322, декриминализирующего первое самовольное оставление части, этот новый документ предусматривает, что уголовное производство вообще не будет возбуждаться.
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