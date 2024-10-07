Спільно з СБУ вдалося встановити її особу, і жінку оперативно затримали в одному з кафе поблизу залізничного вокзалу.

У Києві затримали жінку, яка на відео виражала радість з приводу ракетної атаки Росії на столицю України Київ.

Про це повідомила поліція Києва.

Вона зневажливо висловлювалася про людей, які бігли до укриття під час повітряної тривоги, називаючи їх «щурами».

Під час моніторингу соціальної мережі правоохоронціли виявили відео, де жінка висловлює свої негативні емоції щодо тих, хто шукає укриття.

Спільно з СБУ вдалося встановити її особу, і жінку оперативно затримали в одному з кафе поблизу залізничного вокзалу. З'ясувалося, що вона родом з Донеччини, народилася у 2001 році. Наразі поліція проводить з нею бесіду та розглядає можливість правової кваліфікації її дій.

Раніше Politeka також писала про те, що окупанти знову атакували Україну "Шахедами" та "Кінджалами". У ніч на 7 жовтня Київ зазнав чергової атаки з боку російських військових, які використовували ударні безпілотники типу "Шахед".

Це сталася вже четверта повітряна атака на столицю з початку жовтня. Протягом ночі в Києві тричі оголошували повітряну тривогу, що тривала понад півгодини. Також повітряну тривогу оголошували по всій території країни через зліт МіГ-31К, Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, зокрема, про ракету "Кинджал" на Старокостянтинів, у Києві працювала ППО.

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