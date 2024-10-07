Совместно с СБУ удалось установить ее личность, и женщину оперативно задержали в одном из кафе вблизи железнодорожного вокзала.

В Киеве задержала женщина, которая на видео выражала радость по поводу ракетной атаки России на столицу Украины Киев.

Об этом сообщила полиция Киева.

Она пренебрежительно высказывалась о людях, которые бежали к укрытию во время воздушной тревоги, называя их «крысами».

Во время мониторинга социальной сети правоохранители обнаружили видео, где женщина выражает свои негативные эмоции по поводу тех, кто ищет укрытия.

Совместно с СБУ удалось установить его личность, и женщину оперативно задержали в одном из кафе вблизи железнодорожного вокзала. Выяснилось, что она родом из Донбасса, родилась в 2001 году. Полиция проводит с ней беседу и рассматривает возможность правовой квалификации ее действий.

Ранее Politeka также писала о том, что кафиры снова атаковали Украину "Шахедами" и "Кинжалами". В ночь на 7 октября Киев подвергся очередной атаке со стороны российских военных, которые использовали ударные беспилотники типа "Шахед".

Это произошла уже четвёртая воздушная атака на столицу с начала октября. В течение ночи в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, длившуюся более получаса. Также воздушную тревогу объявляли по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К, Воздушные силы сообщили о скоростных целях, в частности, о ракете "Кинжал" на Староконстантинов, в Киеве работала ПВО.

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