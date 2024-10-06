У Києві протягом перших 30 днів осені було зафіксовано 11 температурних рекордів, і цей місяць став найтеплішим у столиці з 1881 року.

Синоптики прогнозують дощі 6 жовтня по всій Україні, однак найбільші опади можливі в чотирьох областях.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані "Укргідрометцентру".

Згідно з повідомленням, на більшій частині території країни прогнозуються помірні дощі, а в Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях можливі сильні опади.

Вітер буде переважно південним, з переходом на північно-західний, швидкість 5-10 м/с. У західних і північних областях нічна температура становитиме 7-13°, денна 12-18°. На решті території вночі 11-16°, вдень 20-28°.

Погода в Україні

Вересень цього року був теплим і сухим. У Києві протягом перших 30 днів осені було зафіксовано 11 температурних рекордів, і цей місяць став найтеплішим у столиці з 1881 року.

Жовтень, за прогнозами синоптиків, також буде теплішим за норму, проте не варто очікувати, що обійдеться без дощів і заморозків. Синоптик Наталка Діденко зазначала, що 5-6 жовтня в Україну разом із циклоном прийдуть дощі. Крім того, очікуються сильні магнітні бурі.

Раніше Politeka також писала про те, що Перша субота жовтня для більшості українців буде вологою, але при цьому достатньо теплою. Нічна температура опуститься до +9 градусів, а вдень підніметься до +29. Осінь ще змагається з метеорологічним літом.

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