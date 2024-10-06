Відтепер увага буде приділятися не лише критичності підприємства, а й оцінці кожного працівника.

Уряд раніше прийняв рішення про бронювання працівників на критичних підприємствах, однак зараз планується змінити підхід до цієї практики.

Про це інформує народний депутат України Ярослав Железняк.

Як змінитися процес бронювання

Модель економічного бронювання буде впроваджуватися поступово. Відтепер увага буде приділятися не лише критичності підприємства, а й оцінці кожного працівника, пояснює народний депутат Ярослав Железняк.

«Сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати», — разом Железняк.

Також, за його словами, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів вказав намір зберегти щомісячну звітність з ПДФО, тоді як зараз підтвердження зарплати дається щоквартально.

Железняк підкреслив, що остаточну модель бронювання ще не підтверджено. Наразі розглядаються три можливості варіанти. Водночас, Железняк стверджує, що члени комітету "не дуже підтримують" це рішення.

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